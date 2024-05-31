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الأردن يستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً بشأن غزة في 11 يونيو

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (رويترز)
1 يونيو 2024 01:05

عمّان (الاتحاد)

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أعلن الديوان الملكي الأردني أمس، أن الأردن سيستضيف يوم 11 يونيو بالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة مؤتمراً دولياً طارئاً للعمل على الاستجابة الإنسانية لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء والماء والمسكن والأدوية للسكان شبه معدوم.

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