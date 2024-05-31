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ضربات أميركية - بريطانية جديدة على أهداف حوثية باليمن

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
1 يونيو 2024 01:06

عدن (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ إلى جانب الجيش البريطاني ضربات على أهداف لجماعة الحوثيين في اليمن في مواصلة لمسلسل من الضربات التي بدأها البلدان في الـ 12 يناير الماضي. 
وقالت القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»: «نفذت قوات القيادة إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات دفاعاً عن النفس ضد 13 هدفاً للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن».
من جهة أخرى، ذكرت القيادة أن الجيش الأميركي دمر 8 طائرات مسيرة حوثية في مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن وفوق البحر الأحمر.
وبدأت واشنطن ولندن مطلع العام الجاري سلسلة من الضربات على أهداف للحوثيين بعد أشهر من هجمات شنتها الجماعة على سفن البحر الأحمر.

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