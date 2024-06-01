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وفاة والدة ميشيل أوباما عن عمر 86 عاماً

وفاة والدة ميشيل أوباما عن عمر 86 عاماً
1 يونيو 2024 10:45

 قالت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يوم الجمعة على موقع «اكس»: إن والدتها ماريون روبنسون توفيت عن عمر 86 عاماً. 
وقالت ميشيل أوباما، التي كان زوجها باراك أوباما، أول رئيس أميركي منتخب من أصول أفريقية عام 2008 «والدتي ماريون روبنسون كانت صخرتي، كانت دائمة موجودة لتقديم كل ما كنت أحتاجه».
 وتابعت، «لقد كانت هي نفس الدعم الثابت لعائلتنا بأكملها، ونحن نشعر بالحزن الشديد لإعلان وفاتها اليوم.» وكانت روبنسون قد رافقت أوباما وميشيل وابنتيهما ماليا وساشا عندما انتقلوا إلى البيت الأبيض في عام 2009 وساعدت في رعاية حفيدتيها، خلال فترة حكم أوباما التي استمرت ثمانية أعوام.

المصدر: د ب أ
ميشيل أوباما
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