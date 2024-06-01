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اغتيال مرشح لمجلس بلدي في المكسيك

اغتيال مرشح لمجلس بلدي في المكسيك
1 يونيو 2024 11:15

اغتيل مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك بالرصاص الجمعة في ولاية بويبلا، وفق ما أعلنت السلطات، قبل يومين من موعد الانتخابات العامة، ليلتحق بأكثر من عشرين مرشحاً لقوا المصير ذاته قبل الاقتراع.
وقتل خورخي هويرتا كابريرا الذي كان مرشحاً لعضوية المجلس البلدي لمدينة إيسوكار دي ماتاموروس، وأصيبت زوجته وأحد معاونيه في اعتداء الجمعة، وفق ما أفاد مصدر في حكومة بويبلا وآخر في النيابة العامة وكالة فرانس برس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي هويرتا كابريرا (30 عاماً) مصرعه جراء إصابته بطلقات نارية عدة في وضح النهار أثناء نزوله من سيارته.
وقتل 25 مرشحاً للانتخابات المحلية منذ بدء الحملة الانتخابية، وفق الحكومة المكسيكية. 
وأتت عملية الاغتيال الأخيرة قبل يومين من انتخابات الثاني من يونيو التي دعي فيها المكسيكيون لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وأكثر من 20 ألف مسؤول على المستويين المحلي والوطني.

 

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