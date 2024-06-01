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20 قتيلاً جراء غرق قارب بشرق أفغانستان

20 قتيلاً جراء غرق قارب بشرق أفغانستان
1 يونيو 2024 13:09

لقي 20 شخصاً على الأقل بينهم أطفال حتفهم، السبت، لدى غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننجرهار بشرق البلاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي.وكتب المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون عبر منصة إكس، أن «قارباً يحمل على متنه نساءً وأطفالاً غرق صباح السبت، قرابة الساعة السابعة (02,30 ت غ) في نهر بمنطقة باسول».
وأوضح أن خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق.
وانتشلت فرق الإنقاذ خمس جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.
ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه المنطقة القوارب بشكل متكرر وغالباً في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.

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المصدر: آ ف ب
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