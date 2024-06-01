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محاولة جديدة لإطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة «ستارلاينر» الفضائية

محاولة جديدة لإطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة «ستارلاينر» الفضائية
1 يونيو 2024 13:44

في واشنطن بعد إلغاء المحاولة الأولى في اللحظات الأخيرة مطلع مايو، تجرى السبت محاولة ثانية لإطلاق مركبة «ستارلاينر» الفضائية من «بوينغ» إلى محطة الفضاء الدولية، في أول رحلة مأهولة لها.ومن المقرر أن تُقلع المركبة السبت عند الساعة 12,25 من كيب كانافيرال في فلوريدا (16,25 ت غ)، في ظل أحوال جوية تبدو مؤاتية للعملية.
ويتألف طاقم «ستارلاينر» من رائدي الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بوتش ويلمور وسوني وليامز. وستُطلَق إلى المدار بوساطة صاروخ من طراز «أتلاس في» Atlas V ابتكرته شركة «يونايتد لانش ألاينس».
وقبل عشر سنوات، طلبت وكالة ناسا مركبتين جديدتين من شركتي «بوينغ» و«سبايس إكس» الأميركيتين لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية، حتى تتوقف عن الاعتماد على المركبات الروسية.
وبينما تؤدي «سبايس إكس» منذ أربع سنوات دور الناقل إلى الفضاء، واجهت «بوينغ» سلسلة من الانتكاسات أدت إلى سنوات من التأخير.
وبعدما عانت الشركة الأميركية أخيراً مشاكل مرتبطة بالسلامة في طائراتها المدنية، تراهن على سمعتها في هذه المهمة الاختبارية التي يُفترض أن تثبت أنّ مركبتها آمنة، قبل بدء مهامها بشكل منتظم إلى محطة الفضاء الدولية.
وهذه المهمة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى ناسا أيضاً، إذ إن توفر مركبة ثانية سيسمح لها بتحسين إدارة أي حالات طارئة قد تقع.

 

المصدر: آ ف ب
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