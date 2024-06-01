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نقابة مضيفي «أميركان إيرلاينز» تدعو لتنظيم إضراب

نقابة مضيفي «أميركان إيرلاينز» تدعو لتنظيم إضراب
1 يونيو 2024 14:03

دعت نقابة تمثل مضيفي طيران شركة أميركان إيرلاينز الأميركية أعضاءها إلى الاستعداد لتنظيم إضراب بعدما أصدر الوسطاء الاتحاديون الذين يشرفون على المفاوضات، تعليمات للجانبين بمواصلة المحادثات في محاولة للتوصل لاتفاق. 
وقال مصدر مطلع إن مجلس الوساطة الوطني حدد مواعيد إضافية لإجراء المناقشات بين أميركان إيرلاينز ونقابة مضيفي الطيران المحترفين، إثر إخفاق الاجتماعات التي لم تستمر أكثر من أسبوع في التوصل لاتفاق. وقبل التمديد أمس الجمعة، أشار مجلس الوساطة إلى أنه سوف يوقف المناقشات الرسمية حال عدم التوصل لاتفاق بحلول نهاية مايو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق. وقالت النقابة في رسالة للأعضاء في وقت متأخر أمس الجمعة، «في حين أن هذا التأجيلات مزعجة، نعلم أيضاً أن قدرة الشركة على تعطيل المفاوضات على وشك النفاد سريعاً. وعلى جميع مضيفي الطيران الاستعداد لإضراب». 
وتتوقع النقابة أن مجلس الوساطة الوطني سوف يطلب من الجانبين دعم المحادثات خلال الأسبوعين المقبلين، في محاولة أخيرة للموافقة على شروط العقد، بحسب نص الرسالة.
وبحسب النقابة، لا تزال أميركان إيرلاينز ورابطة مضيفي الطيران المحترفين منقسمتين، بشأن مسائل تتعلق بالتعويض وجدولة العمل. ورفضت «أميركان إيرلاينز» التعقيب. 

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المصدر: د ب أ
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