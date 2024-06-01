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أوكرانيا: روسيا تشن هجوما كبيرا على منشآت للطاقة

طاقم إطفاء يتعامل مع حريق جراء قصف على منطقة كييف
1 يونيو 2024 17:02

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 100 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال ليل الجمعة السبت استهدفت على وجه الخصوص منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء في أوكرانيا.
وأفادت القوات الجوية بأن روسيا "أطلقت 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية"، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة.
وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا في الهجوم، من دون تحديد مكانهما. 
وجاء في بيان للشركة ،على تطبيق تلغرام "كانت ليلة أخرى صعبة جداً بالنسبة لقطاع الطاقة الأوكراني. لقد ضربت روسيا اثنتين من محطات الطاقة الحرارية لدينا. ولحقت أضرار جسيمة بالمعدات". 
وأضافت أنه الهجوم الكبير السادس من نوعه على محطات الطاقة الحرارية منذ منتصف مارس. 
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو إن روسيا استهدفت مواقع في خمس مناطق هي دونيتسك ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك وزابوريجيا، وهي مناطق تمتد من الخطوط الأمامية الشرقية إلى غرب أوكرانيا على الحدود مع الاتحاد الأوروبي. 
وحذرت الوزارة من احتمال تقنين الكهرباء مساء اليوم السبت نتيجة الهجمات.
في موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إنها نفذت ضربة "بأسلحة دقيقة بعيدة المدى استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعم عمل شركات المجمع الصناعي العسكري". 
وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات جاءت "ردا على محاولات كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية".

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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