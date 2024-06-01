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كوريا الشمالية توجه بالونات إلى جارتها الجنوبية

بالونات مرسلة من كوريا الشمالية تصل إلى كوريا الجنوبية
1 يونيو 2024 17:42

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية ترسل المزيد من البالونات التي تحمل قمامة عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية.
وكانت قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، اليوم، هذا التصرف بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".
وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من السكان عدم لمس البالونات "التي رصدتها في السماء قرب العاصمة سول" والإبلاغ عنها لأن "الجيش يتعامل معها".
وقالت وزارة الدفاع إنها طلبت من الإدارات المحلية الأخرى بث رسائل مماثلة.

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وتقول بيونغ يانغ إن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين محملة بمقاطع فيديو.
كانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ذكرت، أمس الجمعة، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أشرف على تدريب على الأسلحة في اليوم السابق تم خلاله إطلاق وابل من الصواريخ من قاذفات صاروخية.
وأضافت التقارير أن الهدف من ذلك هو استعراض للقوة موجه لكوريا الجنوبية، وأنه تم استخدام نظام للتحكم في الإطلاق وهو جزء من "نظام إدارة الأسلحة النووية".

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
البالون الطائر
برميل القمامة
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