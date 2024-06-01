جرحى جراء إطلاق نار في ألمانيا

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اليوم السبت، في إطلاق نار في مدينة هاغن بغرب ألمانيا، وما زال المشتبه بتنفيذه الهجوم هاربا، حسبما أفادت الشرطة الألمانية مستبعدة خلفية سياسية للحادث إلى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة في دورتموند في ولاية شمال الراين فستفاليا، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة أصيبوا بالرصاص، بينهم امرأة حالتها حرجة.

وأضاف أن الدافع قد يكون عائليا، مع استبعاد الشرطة لأي سياق سياسي حاليا.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به، بمساعدة مروحية تحلق فوق المدينة.

وأطلق المشتبه به النار في أحد شوارع هاغن وفي صالون قريب لتصفيف الشعر.

وتوجهت الشرطة إلى المكان، داعية على حسابها في منصة "اكس" السكان إلى تجنب المنطقة المعنية ووسط مدينة هاغن.

يأتي هذا الحادث غداة هجوم بسكين في وسط مدينة مانهايم في جنوب غرب ألمانيا خلف ستة جرحى.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن المهاجم هاجم تجمعاً لحركة يمينية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، بينهم شرطي جروحه خطيرة.