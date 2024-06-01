السبت 1 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء إطلاق نار في ألمانيا

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
1 يونيو 2024 20:02

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اليوم السبت، في إطلاق نار في مدينة هاغن بغرب ألمانيا، وما زال المشتبه بتنفيذه الهجوم هاربا، حسبما أفادت الشرطة الألمانية مستبعدة خلفية سياسية للحادث إلى الآن. 
وقال متحدث باسم الشرطة في دورتموند في ولاية شمال الراين فستفاليا، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة أصيبوا بالرصاص، بينهم امرأة حالتها حرجة. 
وأضاف أن الدافع قد يكون عائليا، مع استبعاد الشرطة لأي سياق سياسي حاليا. 
ونقل جميع المصابين إلى المستشفى بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به، بمساعدة مروحية تحلق فوق المدينة.
وأطلق المشتبه به النار في أحد شوارع هاغن وفي صالون قريب لتصفيف الشعر. 
وتوجهت الشرطة إلى المكان، داعية على حسابها في منصة "اكس" السكان إلى تجنب المنطقة المعنية ووسط مدينة هاغن. 
يأتي هذا الحادث غداة هجوم بسكين في وسط مدينة مانهايم في جنوب غرب ألمانيا خلف ستة جرحى. 
وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن المهاجم هاجم تجمعاً لحركة يمينية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، بينهم شرطي جروحه خطيرة.

أخبار ذات صلة
ديشامب يرد على جريزمان: عن ماذا تتحدث.. نحن أبطال العالم!
جرحى جراء عملية طعن بسكين في ألمانيا
المصدر: وكالات
ألمانيا
إطلاق نار
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة
اليوم 21:19
مودي يلوح لأنصاره خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
مودي يتوقع الفوز بولاية ثالثة في الهند
اليوم 20:47
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
الرياضة
بني ياس وعجمان.. «التعادل السابع» بـ«تحكيم نسائي»
اليوم 20:47
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
اليوم 20:40
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يثمن مقترحات بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©