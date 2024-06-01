مودي يتوقع الفوز بولاية ثالثة في الهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إنه "واثق" من الفوز بولاية ثالثة إثر اختتام عملية التصويت في الانتخابات العامة التي بدأت قبل ستة أسابيع.

وكان مودي قاد حزبه "بهاراتيا جاناتا" إلى فوز ساحق في الانتخابات عامَي 2014 و2019.

ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات الثلاثاء.

وبعيد إغلاق مراكز الاقتراع، أكد مودي على منصة إكس "أستطيع أن أقول بثقة إن شعب الهند صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب الحكومة".

وأظهر استطلاع، أجرته شبكة "سي إن إن-نيوز 18" الهندية اليوم السبت، بعد انتهاء التصويت أن مودي في طريقه إلى تحقيق فوزه الساحق الثالث على التوالي في الانتخابات.

ووفقا للاستطلاع، يتوقّع أن يحصل حزبه على 355 مقعدا على الأقل في مجلس النواب، متجاوزا الغالبية المحددة ب272 مقعدا.

وأجمع المحللون على ترجيح فوز مودي على حساب الائتلاف المعارض له والذي لم يتمكن حتى من الاتفاق على اسم واحد لترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء.

وتعزّزت حظوظ مودي بشكل إضافي بفضل سلسلة تحقيقات جنائية تطال معارضيه. كما أفاد مودي محلياً من تعزيز حضور الهند الدبلوماسي والاقتصادي في الساحة العالمية، خصوصاً بعدما أصبحت عام 2022 خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، متقدمة على بريطانيا.

وقالت شيخا أغراوال (40 عاماً) وهي تنتظر للإدلاء بصوتها، اليوم السبت، "كهندية، أعتقد أنه (مودي) أكسب الهند الكثير من الاحترام والمكانة في عهده"، مضيفة "الناس ينظرون الآن إلى الهند والهنود بكثير من الاحترام".

من جهته، قال بريجيش تاكسالي "أصوت لصالح النمو والتنمية في بلدي.لا أعرف سوى زعيم واحد... ناريندرا مودي، لقد صوتت له".

ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان. وأجريت الانتخابات على سبع مراحل على مدى ستة أسابيع، بهدف التخفيف قدر الإمكان من العبء التنظيمي لعملية اقتراع بهذا الحجم على مساحة جغرافية شاسعة.