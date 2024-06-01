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هجوم سيبراني على أحد أكبر الأحزاب في ألمانيا

مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل وفي الخلفية شعار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (أرشيفية)
1 يونيو 2024 23:34

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، أنها تكافح هجوما سيبرانيا "خطيرا" استهدف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قبل أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن خبراء من المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي "يشاركون بشكل مكثف في مكافحة الهجوم".
وأضاف أن طبيعة الهجوم تشير إلى ضلوع "فاعل محترف جدا"، لافتا إلى أن المحققين يعملون على منع وقوع مزيد من الأضرار.
ولم ترغب الوزارة في تقديم معلومات بشأن الأضرار التي سببها الهجوم السيبراني.
ويعتزم جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا إصدار تحذير للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وتابع المتحدث باسم الوزارة أن "سلطاتنا الأمنية عززت تدابير الحماية ضد التهديدات الرقمية والهجينة" و"نشهد أهميتها من جديد (...) قبل الانتخابات".
وتعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتس، وشركات ألمانية عديدة في العام 2023 لهجوم سيبراني.
وطال الهجوم حينها العديد من حسابات البريد الإلكتروني التابعة لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفقًا للوزارة الألمانية.

المصدر: وكالات
الاتحاد الديمقراطي المسيحي
هجوم سيبراني
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