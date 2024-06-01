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الفلسطينيون يحصلون على حقوق إضافية في منظمة الصحة العالمية

رياض عواجة، يجلس بين مناديب الدول وسط التصفيق
2 يونيو 2024 00:14

منحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، السبت، حقوقا إضافية للفلسطينيين وتبنّت إجراء مماثلا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع مايو الماضي.
وقال رئيس جمعية الصحة العالمية الدكتور إدوين ديكولوتي "هل الجمعية مستعدة لتبني الإعلان؟ لا أرى أي اعتراض، لقد تم تبني الإعلان"، وسط تصفيق حاد من المندوبين.
يعني ذلك أن دولة فلسطين، التي تتمتع بصفة مراقب في منظمة الصحة العالمية، منحت عمليا حقوق الدول كاملة العضوية نفسها.
وبمجرد اعتماد هذا الإجراء، جلس الممثل الفلسطيني في مقعده الجديد، بين جمهوريتي بالاو وبنما، على وقع تصفيق حار.

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تمت الموافقة على هذا التوسيع للحقوق الفلسطينية على مستوى اللجنة المختصة، الجمعة، بأغلبية 101 صوت مقابل خمسة.
وفي الجمعية العامة في جنيف، تخلى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة. وأوضحت عدة مصادر دبلوماسية أن ذلك جاء نتيجة مخاوف من أن التصويت لصالح هذا الوضع قد يؤدي إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي للمنظمة.
وبالإضافة إلى حق الجلوس بين الدول الأعضاء، سيتمكن الممثلون الفلسطينيون من تقديم المقترحات والتعديلات، وسيتم انتخابهم لمكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، فإن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك حق التصويت في جمعية الصحة ولا تقديم ترشيحها لهيئات منظمة الصحة العالمية"، وفق النص الذي أقرته جمعية الصحة.
في 10 مايو، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بعض الحقوق الإضافية للفلسطينيين، في ظل غياب العضوية الكاملة نتيجة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

المصدر: وكالات
فلسطين
منظمة الصحة العالمية
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