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الهند تختتم انتخابات عامة امتدت 6 أسابيع

الهند تختتم انتخابات عامة امتدت 6 أسابيع
2 يونيو 2024 01:17

نيودلهي (وكالات)

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ملايين الناخبين يتحدون موجة الحر للإدلاء بأصواتهم في الهند

أغلقت مراكز الاقتراع في الهند، أمس، بعد 6 أسابيع من بدء عملية التصويت للانتخابات العامة.
ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان، وأجريت الانتخابات على سبع مراحل على مدى 6 أسابيع، بهدف التخفيف قدر الإمكان من العبء التنظيمي لعملية اقتراع بهذا الحجم على مساحة جغرافية شاسعة.
وأظهرت استطلاعات رأي تلفزيونية لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس، أن من المتوقع فوز التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة. وتوقعت معظم استطلاعات الرأي فوز التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية الثلثين في مجلس النواب المؤلف من 543 عضواً.  وحصاد 272 مقعداً يؤهل للفوز بأغلبية بسيطة فيما تسمح أغلبية الثلثين للحكومة بإدخال تعديلات واسعة النطاق على الدستور.

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