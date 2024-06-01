الجيش الصومالي والقوات الأميركية ينفذان عملية ضد «داعش»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الأميركية ضد معاقل ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن العملية المشتركة تمثلت في شن غارة جوية ضد معسكرات التنظيم في محافظة «بري»، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على التنظيمات الإرهابية. وأضافت الوكالة أن الحكومة الصومالية ستعلن لاحقاً حصيلة القتلى والجرحى في صفوف «داعش» جراء الغارة الجوية.

وإلى ذلك، ألقت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصومالي، أمس، القبض على أفراد لديهم تعاملات تجارية مع حركة «الشباب» الإرهابية. وأصدر جهاز المخابرات الوطني تحذيراً للتجار ورجال الأعمال من مغبة الاستهتار بمحاولات الإرهابيين السطو على ثرواتهم ومن ثم استخدام تلك الثروات لقتل الشعب الصومالي. وجاء في البيان أن «جهاز المخابرات الوطني مسؤول عن حماية وسلامة المواطنين الصوماليين، لذا ينصح المواطنين بالابتعاد عن الاتصال والأماكن التي يتواجد فيها الإرهابيون».

ويذكر أن الجيش الصومالي يواصل بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين تنفيذ عمليات عسكرية مخططة للقضاء على فلول حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في وسط وجنوب الصومال، في إطار الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب.