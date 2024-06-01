واشنطن: تدمير 4 مسيَّرات حوثية

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش الأميركي، أمس، عن تدمير 4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي وتحطم أخرى في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان، إن الحوثيين «أطلقوا طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر». وأضاف البيان: «تحطمت الطائرة بدون طيار في البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية». وتابع البيان قائلا إنه «بشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن بالإضافة إلى 3 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر».

وذكر أن الحوثيين «أطلقوا مساء الجمعة صاروخين باليستيين مضادين للسفن، باتجاه خليج عدن. لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية».

وذكر بيان القيادة المركزية الأميركية أن «هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».

ولمحاولة ردع الحوثيين، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في البر اليمني منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات ضد مواقع صواريخ ومسيّرات يقول إنها قواعد حوثية للإطلاق.