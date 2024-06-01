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السلطة الفلسطينية تطالب بتسلم جميع المعابر مع غزة

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2 يونيو 2024 01:17

رام الله (الاتحاد)

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أكدت السلطة الفلسطينية وجوب تسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة لها، وطالبت بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وشددت السلطة الفلسطينية، على «وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجميع أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقفاً فورياً ودائماً، وبما يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في الضفة الغربية والقدس».
وأضافت الوكالة أن «القيادة الفلسطينية شددت على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتسليم وفتح جميع المعابر مع القطاع للسلطة وفق الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لقطاع غزة».
وذكرت السلطة الفلسطينية أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن والاستقرار إلا عبر حل سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية، وفق ما أوردته الوكالة الفلسطينية.

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