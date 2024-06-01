إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

جاكرتا (وكالات)

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو استعداد بلاده لإرسال قوة كبيرة لحفظ السلام وأطباء إلى غزة إذا قبلت الفصائل الفلسطينية اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

ورحب برابوو الذي سيخلف الرئيس جوكو ويدودو في أكتوبر المقبل بعد فوزه في انتخابات فبراير الماضي، بالمقترح الذي أعلنه بايدن، ووصفه بأنه «خطوة مهمة» لإنهاء الحرب.

وقال برابوو في حوار شانجريلا المنعقد في سنغافورة، إنه إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك، فإن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوة حفظ سلام كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار المرتقب ومراقبته.

وأضاف: «نحن مستعدون أيضاً لإرسال طاقم طبي على الفور لتشغيل مستشفيات ميدانية في غزة بموافقة جميع الأطراف».

وذكر برابوو أن إندونيسيا مستعدة لإجلاء واستقبال وعلاج ما يصل إلى 1000 مريض في مستشفياتها. وقال برابوو، إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في الكارثة الإنسانية في مدينة رفح، وإلى حل عادل للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.