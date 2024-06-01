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«أوتشا» تدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها بمرور آمن للمساعدات

طفل فلسطيني يجلس على كيس لمساعدات أممية في مدينة رفح (أرشيفية)
2 يونيو 2024 01:17

غزة (الاتحاد)

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قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، أمس، إن أطفال غزة يتضورون جوعاً، وعلى إسرائيل احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمرور الآمن لمساعدات الإغاثة إلى القطاع.
وأضاف متحدث «أوتشا» ينس ليرك، أن «المساعدات المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة لا تصل إلى المدنيين المحتاجين بسبب صعوبة وصول عاملي الإغاثة إليها عبر مناطق القتال النشطة». وشدد ليرك، في مؤتمر صحفي، على أن «أطفال غزة يتضورون جوعاً وسط العقبات المستمرة في وصول المساعدات». وأوضح أن «المساعدات التي تدخل غزة تنزل على بعد أمتار عبر الحدود ويصعب على عاملي الإغاثة الوصول إليها عبر مناطق القتال النشطة». ووصف المتحدث الأممي عدم وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في غزة بأنه «مشكلة كبيرة في مواجهة وقوع مجاعة».

أوتشا
إسرائيل
فلسطين
غزة
الأمم المتحدة
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