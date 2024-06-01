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«المجموعة العربية» تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية في رفح

أعمدة دخان تتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح (أرشيفية)
2 يونيو 2024 01:17

نيويورك (الاتحاد)

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عبرت المجموعة العربية في نيويورك، عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات ونزوح ما يقرب من مليون فلسطيني قسرا.
وقالت المجموعة العربية في بيان صدر عنها، إن «هذه العملية العسكرية تستمر رغم الاستنكار العالمي والإدانة والمطالبات بوقف فوري للهجوم العسكري في رفح، ووقف إطلاق النار الفوري».
وأضافت: «لقد فاقمت هذه الحملة العسكرية بشكل كبير الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأدى استيلاء قوات الاحتلال على معبر رفح الحدودي الذي يعد شريان حياة حيويا للمدنيين الفلسطينيين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفاقم المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة».
ودعت المجموعة العربية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات حاسمة، لضمان وقف إسرائيل هجومها العسكري في رفح فورا، والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري.
وأكدت دعمها الكامل لمشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، والذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، حاثةً أعضاء مجلس الأمن على المشاركة البنّاءة في عملية التفاوض حتى يتمكن المجلس من التحرك بشكل عاجل للوفاء بمسؤوليته.
وشددت المجموعة العربية على أنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف هذه العملية العسكرية الكارثية، وفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، وخاصة من خلال وكالة «الأونروا».

المجموعة العربية
نيويورك
رفح
فلسطين
غزة
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