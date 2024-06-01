«العالمي للتسامح والسلام» يشيد باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

رام الله (الاتحاد)

ثمن المجلس العالمي للتسامح والسلام، قرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، معتبراً أن من شأنه أن يعزز السلام. وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، إن «المجلس وكل أعضائه وشركائه يرون أن هذه القرارات تأتي بمثابة خطوة تاريخية في الاتجاه الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم»، مؤكدا أن «مثل هذا القرار يساهم في تعزيز السلام الدولي من خلال حل أزمة أثّرت تبعاتها سلباً في العالم لما يربو على 75 عاماً».

ودعا المجلس في بيانه، دول العالم إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من أجل تعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي حثت على حل الدولتين باعتباره سبيلا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكد المجلس ضرورة تعزيز الجهود الدولية التي تهدف إلى احتواء الأزمة الحالية المتفاقمة في قطاع غزة، داعيا إلى حماية المدنيين العزل وخصوصا الأطفال منهم والنساء، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.