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السعودية تبدأ تطبيق عقوبة "حج من دون تصريح" اعتباراً من اليوم

الكعبة(أرشيفية)
2 يونيو 2024 09:12

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو.

وأكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم إلى بلادهم، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظاماً.

وتتضمن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظاماً.

 

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