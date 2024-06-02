صباح خالد الحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية نائبا لأمير الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت استقبل، صباح اليوم الأحد، في قصر السيف ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

وتعهد ولي العهد الكويتي بأن يكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لأمير البلاد، متفانيا في خدمة الوطن، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعيا لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهدا في رفعته وتقدمه، ملتزما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومتمسكا بالثوابت الوطنية الراسخة.

وأصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولياً للعهد. وجاء في الأمر الأميري، أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية".