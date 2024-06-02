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روسيا تحقق إنجازا ميدانيا جديدا في جبهة القتال

جندي أوكراني في موقع قتالي قرب دونيتسك
2 يونيو 2024 17:14

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على بلدة "أومانسكي" في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن وحدات في الجيش الروسي تمكّنت من السيطرة على البلدة.
تقع "أومانسكي" على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غرب دونيتسك.
وأشاد وزير الدفاع الروسي الجديد أندري بيلوسوف، الجمعة، ب"التقدم" الذي أحرزه جيش بلاده في أوكرانيا "في كل الاتجاهات التكتيكية".
ووفقا له، سيطرت القوات الروسية على 880 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية منذ الأول من يناير 2024.
وتعلن موسكو، منذ أشهر، السيطرة على قرى وبلدات خصوصا في شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي حيث بدأت في 10 مايو هجوماً بريا في منطقة خاركيف.
ودفع هذا الهجوم القوات الأوكرانية إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة.
ويعاني الجيش الأوكراني نقصا في العتاد والذخيرة، علما أن واشنطن أقرت الشهر الماضي مساعدة جديدة لكييف بقيمة 61 مليار دولار أميركي بعد أشهر من التجاذبات في الكونغرس الأميركي.

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المصدر: وكالات
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