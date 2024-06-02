سول تتعهد بالرد على بالونات كوريا الشمالية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ردا على بالونات القمامة التي بدأت كوريا الشمالية إرسالها عبر الحدود منذ أيام.

وجاء هذا الإعلان من مكتب الرئيس يون سوك يول بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية للرد على ما قالت سول إنه أكثر من 700 بالون محمل بنفايات أرسلتها بيونغ يانغ عبر الحدود المحصنة بشدة لإثارة غضب جارتها.

وندد المجلس بإجراءات إطلاق البالونات والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) ووصفها بأنها "عمل استفزازي غير عقلاني".

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس للصحفيين إن سول لم تستبعد استئناف عمل مكبرات الصوت التي توقفت في عام 2018 بعد قمة نادرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتقول بيونغ يانغ إن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو.إس.بي) محملة بمقاطع فيديو.

وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن البالونات، التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك، عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى الواحدة صباحا (1100 بتوقيت جرينتش يوم السبت إلى 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.

وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه "هدايا صادقة". وردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.