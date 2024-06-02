ترامب يحذّر من العواقب في حال سجنه بعد إدانته جنائيا

حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من العواقب في حال أصدرت المحكمة حكما بسجنه بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك قبل أيام.

وقال ترامب، في مقابلة بثت اليوم الأحد، إن صدور عقوبة بالسجن بحقه قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه.

في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس"، حذر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل من أن عقوبة السجن "سيكون من الصعب على الجمهور تقبلها"، مضيفا "كما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول".

وبعد جلسات استمرت ستة أسابيع في محكمة مانهاتن بنيويورك، اعلنت هيئة المحلفين إدانة دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات حسابية نهاية عام 2016 لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت امرأة.

وهي تهم يواصل دونالد ترامب إنكارها.

وبات الجمهوري المرشح لانتخابات نوفمبر 2024، أول رئيس أميركي سابق تتمّ إدانته جنائياً.