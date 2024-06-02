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قطر تدين محاولة إسرائيل تقويض جهود الأونروا

شعار وزارة الخارجية القطرية
2 يونيو 2024 18:15

دانت دولة قطر محاولة إسرائيل تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها.
وقالت قطر إن هذه المحاولة امتداد لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للأزمة المستمرة في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، أصدرته اليوم الأحد، وفقا ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجددت  الوزارة، في بيانها، دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.
وأكدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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المصدر: د ب أ
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