العراق يدعم مبادرة الرئيس الأميركي بشأن غزة

أعلن العراق، اليوم الأحد، دعمه لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن قطاع غزة، داعية إلى التعامل الإيجابي معها.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنها اطلعت على المبادرة المهمة التي أطلقها الرئيس الأميركي وتعلن دعمها لتلك الجهود، داعية إلى وقف الأزمة في غزة.

وقالت الوزارة "في الوقت الذي ندعم فيه هذه الجهود... نحث المجتمع الدولي على تولي مسؤولياته وإيقاف الخروقات الفظيعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة" أن تكون هذه خطوة على طريق استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه".

وأشارت الوزارة إلى أن "العراق يعمل جاهداً مع أشقائه وشركائه لإيصال المساعدات الإنسانية" غلى قطاع غزة.