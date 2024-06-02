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أوربان يريد تحالفا يمينيا على ضفتي الأطلسي ينهي أزمة أوكرانيا

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان متحدثا أمام حشد من أنصاره
2 يونيو 2024 21:02

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن الأحزاب اليمينية على جانبي المحيط الأطلسي يمكن أن تلعب دورا في إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وفي حديثه إلى أكثر من 10 آلاف من أنصاره في تجمع حاشد في العصمة المجرية بودابست قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، تصور أوربان "تحالف سلام عبر الأطلسي" بقيادة اليمين الأوروبي ودونالد ترامب، إذا فاز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.
وأضاف رئيس الوزراء المجري "في بداية العام، كنا أقلية. وبحلول نهاية العام، يمكن أن نكون الأغلبية في العالم الغربي بأسره".
وقال رئيس الوزراء المجري إن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام يجب أن تحدث في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا محذرا من أن حربا عالمية ثالثة قد تدمر المجر.
واتهم أوربان البعض بالرغبة في دفع العالم الغربي إلى حمل السلاح ضد روسيا.

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المصدر: د ب أ
فيكتور أوربان
أحزاب اليمين
دونالد ترامب
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