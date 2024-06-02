الأحد 2 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أربعة قتلى بهجوم نفذه مجهولون في النيجر

عناصر من الجيش النيجري
2 يونيو 2024 21:55

قُتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه "مسلحون"، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصادر رسمية ومحلية.
وقال الجيش، في بيان من دون تحديد هوية الضحايا "هاجم مسلحون سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص".
وأفادت مصادر محلية بأن الضحايا موظفون حكوميون وجندي كان يرافقهم خلال مهمة في منطقة ديفا (جنوب شرق البلاد).
وشهدت منطقة "ديفا" التي تحمل كبرى مدنها الاسم نفسه، هجمات دامية منذ العام 2015 شنها متشددون من بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين.
وأكد الجيش أنّ المهاجمين "فروا بعد ذلك".
وتطل منطقة "ديفا" على بحيرة تشاد.
وتقع بحيرة تشاد، مترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة، التي يشكل بعضها معاقل للجماعات الإرهابية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

أخبار ذات صلة
روسيا.. القبض على 20 شخصاً على صلة بهجوم «قاعة الحفلات»
أوكرانيا تحبط هجوما حاولت طائرات مسيرة تنفيذه
المصدر: آ ف ب
النيجر
هجوم
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
اليوم 19:41
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيها للسائقين
اليوم 22:21
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
ألمانيا تعلّق على مقترح بايدن لإنهاء الأزمة في غزة
اليوم 22:11
شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين
الرياضة
شباب الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين
اليوم 22:01
الجزيرة يتفوق على العين في «وداع مبخوت»
الرياضة
الجزيرة يتفوق على العين في «وداع مبخوت»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©