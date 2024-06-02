ألمانيا تعلّق على مقترح بايدن لإنهاء الأزمة في غزة

علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، على مسودة الاتفاق التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بوجود احتمال ملموس لإنهاء الأزمة بناء على آخر مقترحات التفاوض التي طرحت.

ورحب المستشار الألماني بمسودة الاتفاق التي أعلنها بايدن مساء أول أمس الجمعة.

وأفادت التصريحات، الصادرة عن الجانب الأميركي، بأن إسرائيل وافقت على هذه المسودة بالفعل.

وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "يوجد الآن احتمال ملموس لإنهاء" الأزمة.

كان الرئيس الأميركي كشف، في إعلان مفاجئ مساء الجمعة، عن مقترح جديد لإنهاء الأزمة في غزة.

وقال بايدن إن الخطة الجديدة تشمل ثلاث مراحل من خفض التصعيد، وتنص في الأساس على هدنة، تصبح دائمة. وأضاف أن إسرائيل أيدت المقترح، الذي تم التوصل إليه بمساعدة مفاوضين أميركيين ومصريين وقطريين.