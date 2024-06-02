الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة شرطي متأثرا بجراح خلال عملية طعن في ألمانيا

الشرطة الألمانية تحرس مسرح عملية الطعن في منهايم
2 يونيو 2024 22:46

توفي شرطي، اليوم الأحد، بعد تعرضه للطعن بشكل متكرر خلال هجوم على مسيرة لأقصى اليمين في ألمانيا.
وهاجم رجل يحمل سكينا عدة أشخاص وأصابهم الجمعة في ساحة السوق في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا.
أصيب في الهجوم خمسة أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة نظمتها جماعة "باكس أوروبا".
وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن الشرطي، الذي يبلغ من العمر 29 عاما "تعرض للطعن عدة مرات في منطقة الرأس" أثناء محاولته التدخل.
وأوضحت أنه بعد الهجوم مباشرة، خضع الشرطي "لجراحة عاجلة ووضع في غيبوبة اصطناعية"، لكنه "توفي متأثرا بجروحه" اليوم الأحد.
من جهته، أعرب المستشار أولاف شولتس عن "حزنه العميق" لمقتل الشرطي في أعقاب "الهجوم المروع".
وأضاف، عبر منصة إكس "إن التزامه بسلامتنا جميعا يستحق أعلى تقدير".
بدوره، قال وزير المالية كريستيان ليندنر لصحيفة بيلد الألمانية إن وفاة الشرطي "أثرت في بشدة وتغضبني مما يحدث في بلادنا".
كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أعلنت الجمعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الهجوم.

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف جراء الفيضانات في ألمانيا
هاري كين يسابق الزمن!
المصدر: آ ف ب
عملية طعن
ألمانيا
شرطي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد
اليوم 19:41
لحظة تصادم الطائرتين خلال العرض الجوي في البرتغال
مقتل طيار جراء تصادم طائرتين في البرتغال
3 يونيو 2024
فريق إنقاذ يضع أكياس الرمل لحماية منازل متضررة من الفيضانات
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف جراء الفيضانات في ألمانيا
اليوم 23:37
بارديلا ومارين لوبن خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
أقصى اليمين يتقدم نيات التصويت في فرنسا للبرلمان الأوروبي
اليوم 23:23
الشرطة الألمانية تحرس مسرح عملية الطعن في منهايم
الأخبار العالمية
وفاة شرطي متأثرا بجراح خلال عملية طعن في ألمانيا
اليوم 22:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©