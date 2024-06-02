وفاة شرطي متأثرا بجراح خلال عملية طعن في ألمانيا

توفي شرطي، اليوم الأحد، بعد تعرضه للطعن بشكل متكرر خلال هجوم على مسيرة لأقصى اليمين في ألمانيا.

وهاجم رجل يحمل سكينا عدة أشخاص وأصابهم الجمعة في ساحة السوق في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا.

أصيب في الهجوم خمسة أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة نظمتها جماعة "باكس أوروبا".

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن الشرطي، الذي يبلغ من العمر 29 عاما "تعرض للطعن عدة مرات في منطقة الرأس" أثناء محاولته التدخل.

وأوضحت أنه بعد الهجوم مباشرة، خضع الشرطي "لجراحة عاجلة ووضع في غيبوبة اصطناعية"، لكنه "توفي متأثرا بجروحه" اليوم الأحد.

من جهته، أعرب المستشار أولاف شولتس عن "حزنه العميق" لمقتل الشرطي في أعقاب "الهجوم المروع".

وأضاف، عبر منصة إكس "إن التزامه بسلامتنا جميعا يستحق أعلى تقدير".

بدوره، قال وزير المالية كريستيان ليندنر لصحيفة بيلد الألمانية إن وفاة الشرطي "أثرت في بشدة وتغضبني مما يحدث في بلادنا".

كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أعلنت الجمعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الهجوم.