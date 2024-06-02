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ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته

دونالد ترامب
3 يونيو 2024 01:27

واشنطن (وكالات) 

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حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إثر محاكمته الجنائية التاريخية من أن صدور عقوبة بالسجن بحقه سيكون «نقطة تحول» بالنسبة لمؤيديه.
وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة فوكس الأميركية أمس، إنه «يتقبل الأمر لكنه غير واثق من قبول الرأي العام لها»، مضيفاً «سيكون من الصعب على الجمهور تقبل» عقوبة السجن، وكما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول».
كما أكد أن محاكمته الجنائية كانت «قاسية للغاية» على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته.
وفي ختام مداولات استمرت يومين، أعلنت هيئة محلفين تضم 12 مواطناً عادياً من نيويورك الخميس الماضي بالإجماع إدانة ترامب بجميع التهم الأربع والثلاثين الموجهة إليه.
وقد يواجه الرئيس السابق عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وربما غرامة أيضاً، لكن القاضي قد يصدر عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، أو حتى خدمة المجتمع.
وفي خطاب وصف دونالد ترامب المحاكمة بأنها غير عادلة وبدون تقديم أدنى دليل على ذلك. 
من جانبه صرح الرئيس جو بايدن «من الخطير وغير المسؤول أن يقول أي شخص، إن هذه المحاكمة غير عادلة بمجرد أن الحكم لم يرق له».

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