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«سنتكوم» تعلن إسقاط صاروخين ومسيّرة بالبحر الأحمر

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
3 يونيو 2024 01:27

واشنطن (وكالات)

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أعلن الجيش الأميركي أنّه أسقط فوق البحر الأحمر خلال عمليّتَي اعتراض منفصلتين، مسيّرةً وصاروخَين أطلقها الحوثيّون في اليمن، في أعقاب إعلانهم تنفيذ سلسلة استهدافات في الممر المائي الحيوي.
وقالت القيادة العسكريّة المركزية الأميركيّة في الشرق الأوسط «سنتكوم»، في بيان على منصّة «إكس»، إنّه لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن التي كانت تُبحر في المنطقة حين تمّت عمليّتا الاعتراض.
وأوضحت أنّه من أصل ثلاث مُسيّرات أطلقها الحوثيّون، أسقط الجيش الأميركي واحدة خلال النهار، في حين سقطت المُسيّرتان الأخريان في البحر.
ومساء أمس، اعترضت قوات القيادة المركزية بنجاح صاروخين بالستيّين مضادّين للسفن فوق البحر الأحمر، وفق البيان، مؤكدة أنّ الصاروخين أطلِقا باتّجاه المدمّرة الأميركيّة غريفلي وقد تمّ تدميرهما في إطار الدفاع عن النفس، ولم يتمّ الإبلاغ عن أيّ أضرار أو إصابات.

الجيش الأميركي
أميركا
اليمن
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الأزمة في اليمن
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