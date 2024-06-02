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تشيلي تنضم لجنوب أفريقيا في الدعوى القانونية ضد إسرائيل

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3 يونيو 2024 01:26

برلين (وكالات)

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أعلن الرئيس التشيلي جابريل بوريتش أمام البرلمان في سانتياغو أن تشيلي سوف تنضم لجنوب أفريقيا في الدعوى القانونية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال «إبادة جماعية» خلال الحرب على قطاع غزة. 
وأضاف أن تشيلي سوف تنضم للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا كما ستدعمها.
ودعت تشيلي لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة والاعتراف بحل الدولتين في منشور على صفحة وزارة الخارجية على منصة «إكس». وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قانونية في لاهاي في نهاية العام الماضي. وأصدرت محكمة العدل حكماً مؤقتاً يطالب إسرائيل باتخاذ «جميع الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين». 
وأمرت المحكمة في نهاية الشهر الماضي بوقف العدوان الإسرائيلي فوراً في رفح بجنوب قطاع غزة.

فلسطين
جنوب أفريقيا
غزة
تشيلي
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
محكمة العدل الدولية
إبادة جماعية
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