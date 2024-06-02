الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار

نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
3 يونيو 2024 01:27

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن الحكومة البريطانية يمكنها «غمر قطاع غزة بمزيد من المساعدات» إذا قبلت الفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، واصفاً المقترح المكون من ثلاث مراحل بأنه «خبر سار». 
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أعرب أيضاً عن دعمه للخطة التي زعم أنها يمكن أن تجلب نهاية للصراع الممتد لما يقرب من 8 أشهر.
وقال سوناك خلال حملة انتخابية في ريدكار: «آمل أن تغتنم الفصائل هذه الفرصة لإبرام الاتفاق المطروح على الطاولة، والذي سيضمن إمكانية إطلاق سراح المحتجزين وعودتهم إلى عائلاتهم، وأن نتمكن من غمر غزة بالمزيد من المساعدات بأكثر مما كنا ندخله إليها». 
وتابع سوناك أن «وقف القتال - وهو المرحلة الأولى من الاتفاق - يمكن أن يصبح، سلاماً مستمراً ودائماً، وهو ما نريد جميعاً رؤيته». 
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في بيان: إن «الحرب لن تنتهي حتى يجري تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك استعادة جميع محتجزينا والقضاء على القدرات العسكرية للفصائل».

ريشي سوناك
بريطانيا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
3 يونيو 2024
شخص يحمل بطاقة تصويت للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية السابقة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
370 مليون ناخب يختارون نواب البرلمان الأوروبي
3 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين بمنطقة مواصي رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا: مستعدون لغمر غزة بالمساعدات بعد وقف إطلاق النار
3 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر من رد فعل أنصاره بعد إدانته
3 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب مخيم نازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبيران فلسطينيان لـ«الاتحاد»: من مصلحة الجميع الموافقة على صفقة إنهاء الحرب في غزة
3 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©