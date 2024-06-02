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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحرب في غزة

فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية على منطقة مخصصة للنازحين في رفح (رويترز)
3 يونيو 2024 01:26

القاهرة (الاتحاد)

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طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي عقد أمس، في مقر الجامعة العربية.
وشدد السفير أبو علي على ضرورة اتخاذ موقف حاسم وإجراءات عملية لإنهاء الحرب، والتحرك فوراً لإطلاق عملية سياسية في إطار زمني محدد يفضي إلى معالجة جذور وأسباب حلقات الصراع المستمرة منذ أكثر من 7 عقود بتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وأعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن «تقديره للدول التي انتصرت للإنسانية والعدالة الدولية لجنوب أفريقيا وللدول التي انضمت لها في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، والدول التي أعلنت مؤخراً الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، داعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة لتعزيز فرص السلام.

الجامعة العربية
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