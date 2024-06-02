إجلاء الآلاف جراء الفيضانات في ألمانيا

وصل عدد الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم من مناطق الفيضانات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، إلى ما يقارب 3 آلاف شخص حتى الآن.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به متحدثة باسم وزارة الداخلية البافارية في مدينة ميونخ، اليوم الأحد، ردا على سؤال.

وأفادت المتحدثة بأن عدد أفراد فرق العمليات، الذين تم نشرهم بسبب الفيضانات، وصل في الوقت الراهن إلى نحو 20 ألف شخص؛ وذلك بعد أن كان هذا العدد وصل إلى 40 ألف شخص مع بداية الفيضانات.

كان آلاف الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعدما فاضت الأنهار والجداول في تلك المنطقة وفي العديد من المناطق الأخرى، خاصة في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج في جنوب ألمانيا بعد أيام من الأمطار المستمرة.

يشارك عشرات آلاف الأشخاص في تقديم المساعدة. وكان رجل إطفاء لقي حتفه الليلة الماضية أثناء مشاركته في أعمال الإنقاذ في دائرة واقعة على نهر "إيلم" في منطقة بافاريا العليا جنوب ألمانيا.