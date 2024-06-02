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«الأونروا» تعلن وقف تقديم خدماتها كافة في رفح

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مدرسة تابعة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا (رويترز)
3 يونيو 2024 01:26

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أنها أوقفت الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن كافة ملاجئها الـ36 في المدينة باتت فارغة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأعلن مفوض «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن ملاجئ الوكالة الأممية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وقال إن أكثر من مليون شخص نزحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه.
وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، «اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح».
وأشار إلى أن «فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة».
وتابع مفوض «الأونروا»: «في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا».
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات «الأونروا» في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
إلى ذلك، أفادت لجنة طوارئ بلديات شمال قطاع غزة، والتي تضم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 50 ألف وحدة سكنية في شمال القطاع، ما يعني أن أكثر من 90 % من سكانه باتوا بدون مأوى.
وأعلنت لجنة طوارئ البلديات أن مخيم جباليا وبلدة بيت حانون، أصبحتا «مناطق منكوبة»، وانسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقتين قبل يومين بعد اجتياح دام ثلاثة أسابيع، وطالبت اللجنة بتدخل دولي عاجل للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض منازل المخيم، وإزالة الركام، الذي تسبب في إغلاق شوارع المخيم الذي لا تزيد مساحته عن كيلومتر مربع، ويقطنه أكثر من 100 ألف لاجئ.
وأشارت بلديات شمال القطاع إلى أن كافة مناطق الشمال باتت كذلك بدون بنية تحتية وصرف صحي بعد أن تعمد الجيش الإسرائيلي تدميرها على مدار فترة الحرب، مبيّنةً أن آبار المياه ومحطات الصرف الصحي تم تدميرها، وأن إعادة إصلاحها تحتاج لفترات طويلة وإمكانات ضخمة.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية المتواصلة مناطق عدّة في قطاع غزة أمس، بما في ذلك مدينة رفح.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 60 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 36439، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ورغم المناشدات الدولية، بدأ الجيش الإسرائيلي في مايو شنّ هجوم بري في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع، والتي كانت قد أصبحت الملجأ الأخير لمئات الآلاف من النازحين في ظل المعارك والدمار في مختلف أنحاء غزة.
واستهدفت مروحيات حربية وسط رفح، بينما طال القصف جنوب وغرب المدينة التي باتت محوراً للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأفاد شهود عن رصد آليات عسكرية إسرائيلية في غرب رفح ووسطها، وسماع دوي انفجارات وأصوات معارك واشتباكات مع تحليق لطائرات مختلفة من سلاح الجو الإسرائيلي.

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