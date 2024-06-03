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روسيا تصدر تحذيرا للولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

صواريخ هيمارس الأميركية
3 يونيو 2024 17:01

وجهت روسيا، اليوم الاثنين، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا.
قال سيرجي ريابكو نائب وزير الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة ربما تواجه "عواقب وخيمة" إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا.
وكان ريابكوف يعلق على قرار الرئيس جو بايدن بالموافقة على استخدام الأسلحة الأميركية لضرب أهداف داخل روسيا متورطة في هجمات على منطقة خاركيف في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أود أن أحذر الزعماء الأميركيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة... إنهم، لأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرد الذي قد يتلقونه".
وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تلعب بالنار وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن بوتين وجه "تحذيرا مهما للغاية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية".
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مطلع الأسبوع، أن كييف ممتنة لواشنطن للسماح لها باستخدام أنظمة الصواريخ "هيمارس" التي أمدتها بها في منطقة خاركيف، غير أنه أشار إلى عدم كفايتها.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن ريابكوف قوله إن محاولات كييف مهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسية سيتم التصدي لها وإن موسكو قد ترد بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات.

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المصدر: وكالات
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الولايات المتحدة
تحذير
سيرجي ريابكوف
سيرغي ريابكوف
الأزمة الأوكرانية
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