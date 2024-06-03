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لافروف يبدأ جولة أفريقية جديدة

لافروف يجتمع مع وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي
3 يونيو 2024 17:20

يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين غينيا، المحطة الأولى ضمن جولة أفريقية جديدة.
وعقد لافروف اجتماعا مع نظيره الغيني موريساندا كوياتي. 
والزيارة هي الأولى التي يقوم بها إلى غينيا منذ العام 2013.
كان لافروف أجرى جولة أفريقية في فبراير من السنة الماضية زار خلالها دولا عدة منها مالي وموريتانيا.
ويجتمع لافروف، ضمن جولته الحالية، مع قائد المجلس العسكري مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ 2021، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الغينية.
وأفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية بأن غينيا ستكون محطة ضمن جولة أفريقية يقوم بها لافروف من دون أن تحدد البلدان التي سيزورها.
لكن وكالة "أفرينز.رو" الروسية أشارت إلى أنه سيصل إلى تشاد الأربعاء "على رأس وفد مهم".
ورجّحت الوكالة نفسها بأن يزور بوركينا فاسو من دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.
وفي يوليو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادة الأفارقة إلى قمة في مدينة سان بطرسبرغ حيث اتفقوا على دعم عالم متعدد الأقطاب.
وأشاد بوتين، في بيان أعقب القمة، بـ"التزام جميع دولنا حيال تأسيس نظام عالمي عادل وديموقراطي متعدد الأقطاب".

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سيرغي لافروف
غينيا
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