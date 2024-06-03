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رفع مستوى الإنذار من بركان في الفلبين

بركان "كانلاون" في الفلبين ينفث الرماد والدخان في الجو
3 يونيو 2024 18:04

ذكرت الوكالة المعنية برصد الزلازل في الفلبين، اليوم الاثنين، أنها رفعت مستوى التحذير من ثورة بركان في وسط البلاد بعد أن أرسل سحب غبار وصلت لارتفاع خمسة كيلومترات في السماء في خطوة تشير إلى احتمال ثورته مجددا.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، في مذكرة إرشادات، إن مستوى التحذير أصبح الآن عند الدرجة الثانية في مقياس من خمس درجات بشأن جبل "كانلاون" وهو بركان نشط يمتد عبر إقليمي نيغروس أورينتال ونيغروس أوكسيدنتال لكن لم تصدر إرشادات بعد للسكان بإخلاء المنطقة المحيطة.
وأضاف المعهد "وردت تقارير من تجمعات سكنية على السفوح الغربية للبركان عن تساقط غبار ورائحة كبريتية". وأشار أيضا إلى وقوع هزتين ضعيفتين مرتبطتين بالبركان.
وبرفع مستوى التحذير، قال المركز إن البركان قد يثور أكثر مرسلا صهارة هذه المرة.
وأوصى المعهد بأن تصدر توجيهات للطيارين بتجنب التحليق قرب قمة البركان وللسكان بوضع الكمامات للحماية من الغبار البركاني في الجو.
وقال تيريسيتو باكولكول مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الاثنين، إن منطقة خطر تحددت بمساحة أربعة كيلومترات حول سفح البركان لكن لم تصدر أوامر بعد بإجلاء السكان القريبين من هذه المنطقة.
وذكر أن بركان "كانلاون" ثار آخر مرة في ديسمبر 2017.
تقع الفلبين في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي حيث تكثر الأنشطة البركانية والزلازل.

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المصدر: آ ف ب
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