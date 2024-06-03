الإثنين 3 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تطلب مزيدا من الحرية لقصف روسيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
3 يونيو 2024 18:36

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها ستحث حلفاءها على منح قواتها مزيدا من الحرية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا بعد أن رفعت الولايات المتحدة جزئيا القيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة التي زودها بها الغرب.
ومنحت واشنطن، أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إذنا محدودا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب بعض الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية في إطار جهود كييف لصد الهجمات على منطقة خاركيف الشرقية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني "إنها ليست موافقة بنسبة 100 بالمئة. إنها تأتي مع بعض القواعد التي يجب اتباعها".
وأضاف "سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع نطاق تطبيقه".
وأثارت هذه القضية انقسامًا بين الدول المؤيدة لأوكرانيا، حيث يتردد البعض في السماح لأوكرانيا بشن ضربات عبر الحدود، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى جرهم إلى صراع مباشر مع موسكو.
وقال كوليبا أيضًا إن روسيا تستخدم نهجًا ثلاثي المحاور لثني الدول عن المشاركة في قمة السلام الأوكرانية التي ستعقد في سويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال إن روسيا تهدف إلى إقناع الدول بعدم المشاركة، وحث الدول الراغبة في المشاركة على إرسال ممثلين على مستوى منخفض.
وقال كوليبا إن "هذه المحاولات لعرقلة القمة ممنهجة وواسعة النطاق بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤكد مرة أخرى أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح".
وأضاف أن الجهود الروسية تركزت على دول في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
وقال الكرملين مرارا إن أي محادثات بشأن ضمان السلام في أوكرانيا يجب أن تشمل روسيا التي لم تتم دعوتها لحضور القمة.
كما أصدرت موسكو تهديدات للدول التي تسمح للقوات الأوكرانية بضرب روسيا باستخدام الأسلحة التي تقدم لها.

أخبار ذات صلة
روسيا تصدر تحذيرا للولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
هجوم يستهدف خاركيف الأوكرانية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
أسلحة
هجوم
قصف
روسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
منصور بن زايد يشهد تخريج منتسبي «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي»
علوم الدار
منصور بن زايد يشهد تخريج منتسبي «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي»
اليوم 17:32
طاقم في قمرة قيادة طائرة عسكرية تابعة للناتو
الأخبار العالمية
انطلاق تدريبات جوية عسكرية لقوات الناتو في ألمانيا
اليوم 19:39
ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد
الرياضة
ماريسكا يقود طموحات تشيلسي في الموسم الجديد
اليوم 19:29
شعار كوب28
علوم الدار
إطلاق مجموعة دعم لتطبيق "إعلان كوب28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"
اليوم 19:07
«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر
الرياضة
«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©