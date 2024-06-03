كامالا هاريس تشارك في القمة حول أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في بيان أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستتوجه إلى مدينة لوسيرن في سويسرا في 15 يونيو الجاري للمشاركة في مؤتمر السلام حول الأزمة الأوكرانية.

وستشدد هاريس على "التزام إدارة بايدن-هاريس على تشجيع جهود أوكرانيا لضمان سلام عادل ودائم يقوم على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا نظيره الأميركي جو بايدن، الذي سيشارك في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، إلى تمديد إقامته في أوروبا والحضور شخصيا إلى سويسرا.

لكن بايدن، الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية، قرر العودة إلى الولايات المتحدة بحسب الصحافة، للمشاركة في عملية جمع تبرعات في كاليفورنيا بحضور جورج كلوني وجوليا روبرتس ونجوم آخرين في هوليوود.

تعتزم كامالا هاريس "إعادة تأكيد الدعم (الأميركي) للشعب الأوكراني".

كما ستمثل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، بمستشار الأمن القومي جايك ساليفان.

والتزمت أكثر من مئة دولة ومنظمة المشاركة في هذه القمة المنعقدة في سويسرا، بحسب فولوديمير زيلينسكي، ولم تدع إليها روسيا.