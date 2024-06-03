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رئيس مجلس الشورى الإيراني يترشَّح للانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس الشورى الإيراني يترشَّح للانتخابات الرئاسية
4 يونيو 2024 01:05

طهران (أ ف ب) 

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بدء تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة في إيران

قدّم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف طلب ترشحه، أمس، لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 28 يونيو، وذلك في ختام فترة تقديم طلبات الترشح التي امتدت خمسة أيام وانتهت مساء أمس. وصرّح وزير الداخلية أحمد وحيدي بأنه تم تلقي ما مجموعه 80  طلب ترشح. ويتعين على المرشحين أن ينتظروا حتى 11 يونيو ليبت مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضواً في طلبات ترشحهم.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات في الأساس عام 2025، لكن تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو الماضي. هذه المرة الرابعة التي يترشّح فيها قليباف للرئاسة بعد محاولات في 2005 و2013 و2017. وفي آخر محاولة، انسحب قليباف (62 عاماً)  لصالح رئيسي الذي حل ثانياً بعد الرئيس السابق حسن روحاني. وقال بعدما قدّم طلب تسجيله «إن لم أترشح للانتخابات، فلن يُستكمل.. العمل الذي بدأناه في السنوات الأخيرة الماضية لحل مشكلات الناس الاقتصادية». وأضاف أنه لو لم يكن يؤمن بإمكانية حل مشكلات إيران الاقتصادية والاجتماعية، لما «دخل ميدان المنافسة قط».

مجلس الشورى الإيراني
رئيس مجلس الشورى الإيراني
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