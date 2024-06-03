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الأمم المتحدة: ضرورة الدفع بالعملية السياسية في ليبيا

ستيفاني خوري وعقيلة صالح خلال اللقاء
4 يونيو 2024 01:05

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وإجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية.
وشددت ستيفاني خوري، أمس، خلال لقائها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمدينة القبة الليبية، على أهمية إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم، وتجديد شرعية مؤسساتهم.
ودعت إلى أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم، وتجديد شرعية مؤسساتهم. وأمس الأول، رحب القائد العام للجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، بوفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معرباً عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء هذا ذلك بعد لقاء حفتر، بالقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المُرافق لها، بمقرّ القيادة العامة للجيش الليبي بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

الأمم المتحدة
المبعوث الأممي
المبعوث الأممي إلى ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة في ليبيا
ليبيا
الأزمة الليبية
عقيلة صالح
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