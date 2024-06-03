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الموت يهدد حياة 3500 طفل في غزة

الأطفال أبرز ضحايا الحرب (أ ف ب)
4 يونيو 2024 01:06

غزة (الاتحاد)

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حذرت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أمس، من أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت في القطاع، بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية ونقص الغذاء والأدوية.
وقالت المصادر: «أصبح أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة بسبب اتباع الجيش الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال ونقص الحليب والغذاء وانعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع».
وأضاف المصدر أن «هؤلاء الأطفال يعانون سوء التغذية بدرجة متقدمة أثرت في بنية أجسادهم، وهو ما يعرضهم  فعلياً إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تفتك بحياتهم، وتؤخر نموهم وتهدد بقائهم على قيد الحياة، حيث بات هؤلاء يفتقرون إلى الوصول للخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمتابعة الطبية الدورية، كما أن حالاتهم تتفاقم وتزداد صعوبة في ظل حرمانهم من التطعيمات والجرعات الدوائية المخصصة لهم في بدء سنوات حياتهم».
وأكد المصدر  أن «الأطفال يحتاجون إلى معالجة جذرية وفورية لكل الأزمات التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والمكملات الغذائية والتطعيمات والأغذية المخصصة للأطفال».

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