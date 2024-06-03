رئيس كازاخستان: غزة على أعتاب مأساة إنسانية

أستانا (وكالات)

قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أمس، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة «على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله بمدينة ألماتي الكازاخية، رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف توكاييف أن المخرج الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

ووصف التطورات في الشرق الأوسط بأنها «مثيرة للقلق»، لافتاً إلى مقتل مئات المدنيين في غزة يومياً وبمقدمتهم الأطفال والنساء.

وأكد مجدداً على موقف كازاخستان الثابت إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمتمثل في دعم حل الدولتين الذي وصفه بالحل والمخرج الوحيد للأزمة.