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خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الاعتراف بدولة فلسطينية

خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الاعتراف بدولة فلسطينية
4 يونيو 2024 01:05

غزة (الاتحاد)

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دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، أمس، جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط.
تأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطينية.
وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وأضافوا: «هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل».
وقال الخبراء: «يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دولياً لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال».
وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وعبرت الدول الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتحذو حذوها.

الدولة الفلسطينية
فلسطين
الأمم المتحدة
الاعتراف بفلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
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