قتلى جراء غارات تستهدف مناطق في أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص في هجمات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأوكرانية الاثنين.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين، على تطبيق "تلغرام"، إن شخصين، أحدهما فتى يبلغ من العمر 12 عاما، لقيا حتفهما وأصيب آخر بعد قصف استهدف قرية "ميخائيليفكا" في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الطائرات ألقت قنبلتين بفارق 90 دقيقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار في البلدة.

وليل الاحد الاثنين قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم صاروخي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا حيث أعلنت موسكو سيطرتها في الفترة الأخيرة على بلدات عدة، على ما أعلن الحاكم المحلي الاثنين.

تقع منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا.

واستهدفت بلدة "سلوبوشانسمه" جنوب شرق مدينة خاركيف بالتوقيت المحلي على ما أفاد الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وأوضح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قتل رجل وأصيب رجل وامرأة بجروح".